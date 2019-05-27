«Локомотив» объявил о прекращении сотрудничества с 35-летним полузащитником Игорем Денисовым.

«Решение было взвешенным. Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. В клубе высоко ценят вклад Игоря в победы «Локомотива». Игорь – вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории клуба и в сердцах наших болельщиков», – заявил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.

Денисов стал игроком железнодорожников в 2017 году и выиграл два Кубка России и чемпионат страны.

Ранее Игорь выступал за «Динамо», «Анжи» и «Зенит».

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