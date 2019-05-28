Директор РФС по международным отношениям и бывший футболист сборной России Алексей Смертин выбрал необычный вид транспорта для приезда на конференцию Российского футбольного союза.

Смертин появился в фойе вместе с белым самокатом, который он катил рядом.

Смертин защищал цвета московских «Локомотива» и «Динамо», французского «Бордо», английских «Челси», «Портсмута», «Чарльтона» и «Фулхэма».

В составе «синих» Смертин стал чемпионом Англии, в составе «Локомотива» – обладателем Кубка России.

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