Смертин приехал на конференцию РФС на самокате
Осваивает экологичные виды траспорта.
Директор РФС по международным отношениям и бывший футболист сборной России Алексей Смертин выбрал необычный вид транспорта для приезда на конференцию Российского футбольного союза.
Смертин появился в фойе вместе с белым самокатом, который он катил рядом.
- Смертин защищал цвета московских «Локомотива» и «Динамо», французского «Бордо», английских «Челси», «Портсмута», «Чарльтона» и «Фулхэма».
- В составе «синих» Смертин стал чемпионом Англии, в составе «Локомотива» – обладателем Кубка России.
Выиграть АПЛ после чемпионата Франции. Алексей Смертин – идеальный пример для Александра Головина
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте