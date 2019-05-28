Московский «Спартак» официально подтвердил, что главный тренер Олег Кононов продолжит работу с командой в сезоне-2019/20.

«В ходе выступления на совете директоров главный тренер команды Олег Кононов критически оценил итоги своей работы в «Спартаке» в завершившемся сезоне: несмотря на тот факт, что Кононов набрал наибольший процент очков среди тренеров, руководивших командой по ходу сезона в РПЛ, «Спартак» не добился нужного результата в чемпионате. То же касается и выступления в Кубке страны и Лиге Европы.

Тем не менее совет директоров принял решение сохранить за Кононовым пост главного тренера и доверил ему подготовку команды к следующему сезону. Совет директоров поставил перед командой следующие задачи: по итогам розыгрыша РПЛ-19/20 занять место в зоне Лиги чемпионов, выиграть Кубок России.

Первоначальная задача в Лиге Европы – попасть в групповой турнир, после чего цели будут скорректированы», – говорится в заявлении на официальном сайте красно-белых.

Сезон-2018/19 «Спартак» начинал с Массимо Каррерой, который был уволен 22 октября. Затем командой на протяжении шести матчей руководил Рауль Рианчо.

Кононов возглавил москвичей 12 ноября. «Спартак» под его руководством финишировал на пятом месте в РПЛ.

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