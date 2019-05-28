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Кононов должен был уйти сам. Теперь «Спартак» точно его вышвырнет

Кононов должен был уйти сам. Теперь «Спартак» точно его вышвырнет
Павел Городницкий

25 мин. назадОбновлено 23 мин. назад

Олег проработает еще максимум полгода.

Месяц назад «Спартак» мягко выставил на мороз вице-президента Измайлова и спортдиректора Родионова, а заодно поддержал коуча Кононова. «Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести клуб к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников», – эта канцелярская цитата появилась на официальном сайте красно-белых.

Прошло чуть больше четырех недель. За это время Кононов упустил победу над «Рубином», потом набрал девять очков в трех матчах (все – с клубами из подвала таблицы), а напоследок нелепо влетел «Оренбургу» и заслужил грандиозный хейт сразу по двум причинам. Во-первых, «Спартак» пропустил ЦСКА на строчку выше (какой ужас), а во-вторых, загремел в нудную и нервную квалификацию Лиги Европы.

Теперь несчастного Кононова презирают, кажется, абсолютно все фанаты красно-белых. Одних бесит его маниакальное желание понравиться – от походов в клубный музей до деклараций про атакующий футбол. Других угнетают пресс-конференции тренера, где он либо адски психует и срывается, либо излучает галоперидоловое спокойствие, либо, как после 30-го тура, зачем-то фокусирует внимание на ошибках своих игроков (например, Максименко).

Олег Кононов

Олег КононовGetty Images

Кроме того, Олега не любят чисто по инерции: его невыгодно сравнивать и с харизматичным Каррерой, и даже с фриковатым Рианчо – на их фоне Кононов просто тютя. Он изначально повел себя неправильно, согласившись принять «Спартак», но и отказаться никак не мог – это был бы слабый поступок трусливого и лишенного амбиций человечка. Так что попробовать стоило, но и уходить, когда у тебя явно не получается, тоже нужно вовремя.

Кононов мог поступить как мужчина: признать, что сезон завален, а давление слишком жесткое, и прямо на совете директоров подать в отставку. Так бы Олег запомнился не только нелепыми репликами про Бескова и разгромом от «Арсенала», но и действительно честным, благородным и решительным шагом.

Вместо этого Кононов явно приволок на заседание по итогам года папочку с планом на сезон-2019/20, деликатно попросил избавиться от Глушакова и наговорил тонну общих фраз, которые и до этого регулярно повторял в интервью. «Нужно играть в атакующий футбол», «Будем подводить воспитанников к основе», «У нас много талантливой молодежи» – короче, весь этот стерильный словесный мусор, который всем надоел.

Испугавшись уходить, Олег цинично воспользовался индульгенцией, которую ему выдали в конце апреля. Конечно, в «Спартаке» истеричные боссы, но не настолько, чтобы менять позицию по тренеру спустя месяц и одно поражение. Несмотря на мольбы фанатов, Федун и его коллеги не могли взять и уволить Кононова – такое решение продемонстрировало бы импульсивность московского совдира. Поэтому топ-менеджеры, вероятно, рассчитывали на офицерскую порядочность коуча, а он не вывез.

Олег Кононов

Олег КононовGetty Images

Теперь ситуация такая же, как в 2016 году с Аленичевым. Есть два сценария: либо Кононову сразу подберут энергичного помощника (например, год назад речь шла про Тимощука в тульском «Арсенале»), либо же за спиной Олега проведут переговоры с парой достойных сменщиков. Тогда они будут готовы в любой момент заступить на самую расстрельную должность русского футбола.

Так что в новом сезоне Кононов сохранит пост ровно до первого унизительного поражения. Вылет из Лиги Европы, внезапный фэйл с андердогом, избиение в дерби – любой из этих раскладов сделает человека в пиджаке безработным, растоптанным и смятым. Причем сам Олег, кажется, этого не понимает. Иначе он бы не поставил карьеру ва-банк и сам покинул безнадежный проект, после которого его уже никогда не пригласят ни в один российский топ-клуб.

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