Месяц назад «Спартак» мягко выставил на мороз вице-президента Измайлова и спортдиректора Родионова, а заодно поддержал коуча Кононова. «Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести клуб к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников», – эта канцелярская цитата появилась на официальном сайте красно-белых.

Прошло чуть больше четырех недель. За это время Кононов упустил победу над «Рубином», потом набрал девять очков в трех матчах (все – с клубами из подвала таблицы), а напоследок нелепо влетел «Оренбургу» и заслужил грандиозный хейт сразу по двум причинам. Во-первых, «Спартак» пропустил ЦСКА на строчку выше (какой ужас), а во-вторых, загремел в нудную и нервную квалификацию Лиги Европы.

Теперь несчастного Кононова презирают, кажется, абсолютно все фанаты красно-белых. Одних бесит его маниакальное желание понравиться – от походов в клубный музей до деклараций про атакующий футбол. Других угнетают пресс-конференции тренера, где он либо адски психует и срывается, либо излучает галоперидоловое спокойствие, либо, как после 30-го тура, зачем-то фокусирует внимание на ошибках своих игроков (например, Максименко).

Олег КононовGetty Images

Кроме того, Олега не любят чисто по инерции: его невыгодно сравнивать и с харизматичным Каррерой, и даже с фриковатым Рианчо – на их фоне Кононов просто тютя. Он изначально повел себя неправильно, согласившись принять «Спартак», но и отказаться никак не мог – это был бы слабый поступок трусливого и лишенного амбиций человечка. Так что попробовать стоило, но и уходить, когда у тебя явно не получается, тоже нужно вовремя.

Кононов мог поступить как мужчина: признать, что сезон завален, а давление слишком жесткое, и прямо на совете директоров подать в отставку. Так бы Олег запомнился не только нелепыми репликами про Бескова и разгромом от «Арсенала», но и действительно честным, благородным и решительным шагом.

Вместо этого Кононов явно приволок на заседание по итогам года папочку с планом на сезон-2019/20, деликатно попросил избавиться от Глушакова и наговорил тонну общих фраз, которые и до этого регулярно повторял в интервью. «Нужно играть в атакующий футбол», «Будем подводить воспитанников к основе», «У нас много талантливой молодежи» – короче, весь этот стерильный словесный мусор, который всем надоел.

Испугавшись уходить, Олег цинично воспользовался индульгенцией, которую ему выдали в конце апреля. Конечно, в «Спартаке» истеричные боссы, но не настолько, чтобы менять позицию по тренеру спустя месяц и одно поражение. Несмотря на мольбы фанатов, Федун и его коллеги не могли взять и уволить Кононова – такое решение продемонстрировало бы импульсивность московского совдира. Поэтому топ-менеджеры, вероятно, рассчитывали на офицерскую порядочность коуча, а он не вывез.

Олег КононовGetty Images

Теперь ситуация такая же, как в 2016 году с Аленичевым. Есть два сценария: либо Кононову сразу подберут энергичного помощника (например, год назад речь шла про Тимощука в тульском «Арсенале»), либо же за спиной Олега проведут переговоры с парой достойных сменщиков. Тогда они будут готовы в любой момент заступить на самую расстрельную должность русского футбола.

Так что в новом сезоне Кононов сохранит пост ровно до первого унизительного поражения. Вылет из Лиги Европы, внезапный фэйл с андердогом, избиение в дерби – любой из этих раскладов сделает человека в пиджаке безработным, растоптанным и смятым. Причем сам Олег, кажется, этого не понимает. Иначе он бы не поставил карьеру ва-банк и сам покинул безнадежный проект, после которого его уже никогда не пригласят ни в один российский топ-клуб.

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