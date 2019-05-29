Eurosport
Ари – самый бьющий форвард, Гилерме – лучший на выходах. Кто в этом сезоне рвал в РПЛ
Главные хищники чемпионата России по версии беспристрастных цифр.
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Нападающие
- Чемпионат России-2018/19 выиграл «Зенит» – питерцы взяли РПЛ впервые с 2015 года. Сергей Семак стал первым русским тренером питерцев за 10 лет.
- «Зенит» и «Локомотив» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов-2019/20. «Краснодар» начнет выступления с третьего отборочного раунда.
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