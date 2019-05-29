From Official Website
Денисов завершил карьеру
Не стал ждать окончательной футбольной пенсии.
Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов завершил карьеру.
«По поручению нашего клиента Игоря Денисова сообщаем о принятом им решении завершить карьеру профессионального футболиста. Никаких дополнительных комментариев ни с нашей стороны, ни со стороны Игоря не последует», – цитирует «СЭ» агентство SILA International Lawyers, представляющее интересы Денисова.
- Денисов играл за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив», выиграв 4 чемпионата, 3 Кубка и Суперкубок России.
- В составе «Зенита» в 2008 году он выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.
«Я тебе не Спаллетти. Пошли в душ – я тебе шею сломаю». Денисов – о ссоре с Черчесовым и ЧМ-2018
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте