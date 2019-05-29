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Денисов завершил карьеру

Денисов завершил карьеру
Eurosport

19 мин. назад

Не стал ждать окончательной футбольной пенсии.

Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов завершил карьеру.

«По поручению нашего клиента Игоря Денисова сообщаем о принятом им решении завершить карьеру профессионального футболиста. Никаких дополнительных комментариев ни с нашей стороны, ни со стороны Игоря не последует», – цитирует «СЭ» агентство SILA International Lawyers, представляющее интересы Денисова.

  • Денисов играл за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив», выиграв 4 чемпионата, 3 Кубка и Суперкубок России.
  • В составе «Зенита» в 2008 году он выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

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