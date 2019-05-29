«Зенит» упразднил должность президента клуба, Александр Медведев теперь занимает пост генерального директора питерцев.

«У нас произведены изменения в корпоративной структуре. Теперь у нас руководитель клуба называется генеральным директором. Мои полномочия остались неизменными.

Считаю, что у нас в стране должен быть один президент, и он у нас есть. Неслучайно и в Башкортостане, и в Чечне теперь не президенты, а главы республик. Если вернуться в прежние времена, самой высокой должностью в Советском Союзе был директор, и никаких приставок к ней не было. Даже был фильм «Директор», снятый по биографии директора автомобильного завода Ивана Лихачева.

Громкие названия, не сопровождающиеся ни спортивными, ни финансовыми успехами, выглядят довольно смешно. Мы сказали об этом руководителям Российской премьер-лиги во время матча, на котором прошло награждение.

Думаю, не нужно ждать каких-то централизованных решений, клубы должны сами подумать о том, какое название адекватно для нашей культурной традиции. Главное, не гнаться за красивыми названиями должностей, привнесенными извне, а профессионально заниматься своей работой», – цитирует Медведева ТАСС.

Медведев стал президентом «Зенита» в феврале 2019-го, сменив на посту Сергея Фурсенко.

«Зенит» в сезоне-2018/19 выиграл чемпионат России.

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