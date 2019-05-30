В мае 2018-го Игорь Денисов правил РПЛ – ветеран максимально драматично завоевал четвертое чемпионство в карьере против бывшей команды. Мужчина с трудным характером ушел из «Зенита» в поисках достойного контракта и справедливости, конфликтовал с европейскими селебрити в гламурном «Анжи» и с брутальным Черчесовым в «Динамо». В «Локомотиве» его сражения наконец закончились.

Семин поверил в скандалиста и дал ему повязку, а тот в 34 года отплатил коучу одним из лучших сезонов в карьере. «Спасибо Геркусу и Палычу. Они вернули меня в футбол, спасибо за это чемпионство», – сказал заплаканный Игорь после вымученной победы над «Зенитом», которая принесла «Локо» первый титул за 14 лет. Семин в ответ назвал Денисова первым помощником тренера. Капитан не поражал результативностью (один гол в 39 матчах во всех турнирах), но потрясающе закрывал опорную зону, мотивировал партнеров и убеждал в том, что чемпионство возможно.

Игорь Денисов и Артем ДзюбаGetty Images

Именно менталитет победителя сделал Денисова олицетворением и главным героем чемпионского «Локо»: «железнодорожники» добыли титул не благодаря зрелищной игре и доминированию, а за счет характера и цепкости. Команда Семина побеждала в морозном Хабаровске, заталкивала голы со стандартов в безнадежно серых матчах и рвала «Зенит» с ЦСКА на контратаках. Геркус рассказал, что лишь Денисов и Фарфан верили в чемпионство с самого начала – руководство сориентировало команду на попадание в еврокубки.

Отношения с тренером, статус лидера и чемпионство успокоили вспыльчивого игрока и сделали его героем «Локо». Но уже летом 2018-го его положение в команде изменилось. Видимо, Семин задумал обновление команды и предложил Игорю возвращение в «Зенит». Денисов был за символичный переход, но в Питере не заинтересовались трансфером, и игрок начал сезон-2018/19 в «Локомотиве».

Оборонительного полузащитника успешно заменили Баринов и Крыховяк, а запас выбешивал Денисова. Последней каплей стало поведение руководства после продления контракта в декабре: Игорь согласился на снижение зарплаты с 2 до 1,5 миллионов евро и надеялся, что лояльность вернет ему авторитет в команде, но все стало только хуже. Денисов не попадал не только в запас, но и в заявку, и воспринял такое отношение как предательство.

Юрий СеминGetty Images

В ответ Игорь постепенно исчез из поля зрения. В мае стало известно, что он пропускал тренировки клуба и не выходил на связь. Скандальная ситуация не удивила и не отвлекла команду: медиа вспомнили предыдущие выходки Денисова и снова сосредоточились на чемпионстве «Зенита». Саботаж капитана не помешал «Локомотиву» провести решающий отрезок сезона без ошибок (одно поражение в 13 матчах чемпионата России весной, второе место и победа в Кубке). После слабого выступления осенью такой результат доказал правоту Семина и сгладил потерю Денисова.

Если Игорь рассчитывал на внимание и доказывал, что боссы «Локо» обошлись с ним несправедливо, он просчитался. Решение тренера обновить состав и заменить 35-летнего ветерана талантливым Бариновым абсолютно логично. Позиция опорника особенно важна для контратакующего «Локо», и использовать там игрока лишь из-за классного перфоманса в чемпионском сезоне – самоубийство. Семин не шел на конфликт с капитаном и не гнал из команды, а когда тот остался, тактично предложил ему запас.

Денисов разрушил взаимопонимание, которое сложилось между ним и коучем – в такой ситуации эгоист не Семин, а игрок. Палыч и руководители «Локо» преподали «Спартаку» мастер-класс по тому, как должен существовать современный топ-клуб. После чемпионского сезона Карреры красно-белые два года терпели скандалы Глушакова, серость Ещенко и Комбарова и лень Фернандо. «Локомотив» уже на следующий сезон после золотых медалей не прогнулся под капризного капитана и не испортил сезон из-за скандалов.

«Локомотив» после победы в Кубке РоссииGetty Images

Разрыв контракта пошел на пользу «Локо» и спас команду от токсичной атмосферы. Опытные тренеры знают, что нельзя стоять на месте даже после чемпионства: конкуренты усилятся, а ты застрянешь на периферии и зациклишься на прежних успехах.

Этим принципом руководствовался Фергюсон: после каждого титула шотландец избавлялся от устаревших игроков, развивал молодежь и метко усиливался звездами. В завершившемся сезоне Семин проделал то же самое. Об эволюции «Локо» свидетельствует не только принципиальное разрешение ситуации Игоря. Еще летом железнодорожники отпустили Пейчиновича в Китай, отдали в аренду Касаева и Виталия Денисова и усилились Смоловым, Крыховяком и Хёведесом.

По ходу сезона Коломейцев, Тарасов и Михалик окопались в запасе, еще один новичок, талантливый 22-летний Жемалетдинов закрепился в старте, а зимой в аренду пришел 18-летний Кварацхелия – юный грузин отлично вписался и дополнил ростер перед весенними зарубами в чемпионате и Кубке. Семин плавно, но быстро преобразил чемпионов: раньше матерые деды спасали команду на опыте, теперь в старте молодого и энергичного «Локо» почти не осталось игроков за 30.

В этой команде нашлось бы место для Денисова, но на тех же правах, что и у других ветеранов. Игорь не согласился на камео, но РПЛ настолько устала от его метаний, что скандалист не получил ни одного интересного предложения. Ходили слухи о биде «Сочи», но Александр Точилин объяснил, что на такое снижение зарплаты вряд ли согласится даже Денисов. Если прошлым летом камбэк в «Зенит» еще был теоретически возможен, то теперь Александр Медведев резко обрубил такой вариант.

Игорь так и не смирился с тем, что невозможно играть 30 матчей в основе большого клуба, когда тебе под 40. Этот закон работает и в России, и в Европе: Роббен и Рибери тоже скандалили из-за перевода запас, но в «Баварии» их заменили Гнабри и Коман.

Бывший кэп «Локо» завершил карьеру, а команда даже не обратила внимания на его уход: с грамотной селекцией железнодорожники без проблем справятся с потерей любого футболиста. Пока ЦСКА разбирался с десятком новичков в основе, а «Спартак» падал в пропасть из-за вечных компромиссов, «Локо» умно трансформировал состав. Второе место Семина в 2019 году выглядит не шагом назад, а переходным этапом на пути к раскрытию потенциала новой команды.

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