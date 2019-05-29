Спорт-Экспресс
«Анжи» отозвал апелляцию и не сыграет в ФНЛ. Участие в ПФЛ под вопросом
Махачкала рискует остаться без футбола.
Махачкалинский «Анжи» не сыграет в сезоне-2019/20 в ФНЛ из-за отсутствия лицензии.
«Анжи» отозвал жалобу в апелляционный комитет на отказ в лицензии, позволяющей выступать в РПЛ и ФНЛ. У клуба остается возможность пройти внештатную процедуру лицензирования в ПФЛ в первой половине июня», – цитирует начальника отдела лицензирования РФС Евгения Летина Sport24.
- «Анжи» занял 15-е место в чемпионате России-2018/19 и вылетел из элиты.
- По ходу сезона долги клуба достигали 200 млн рублей.
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