Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор Кокорину и Мамаеву 13 июня

Мосгорсуд назвал дату, когда будут рассмотрены жалобы на приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

«В Московском городском суде назначено рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов и апелляционного представления прокурора на приговор Пресненского районного суда города Москвы в отношении Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Рассмотрение состоится 13 июня и назначено на 11:00», – цитирует «Р-Спорт» представителя пресс-службы суда.

Все осужденные будут лично присутствовать в суде. Защита оспорит законность приговора.

Братья Кокорины приговорены к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима.

Мамаев и Протасовицкий получили на месяц меньше.

Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор Пресненского суда

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