Агент португальского футболиста Криштиану Роналду Жорже Мендеш будет представлять интересы нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

По информации «Чемпионата», Мендеш попытается организовать трансфер 30-летнего Дзюбы в один из английских клубов. Если переход не состоится, агент останется без компенсации и не получит ничего с зарплаты Дзюбы. В случае успешной сделки португальцы достанутся комиссионные.

Журналист Василий Конов добавил, Дзюба и Мендеш будут сотрудничать год: с февраля 2019 по январь 2020 года.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Часть сезон-2017/18 он провел в тульском «Арсенале» на правах аренды.

С «Зенитом» Артем выиграл чемпионат России-2018/19.

Дзюба стал плеймейкером и привел «Зенит» к титулу. Теперь Артему точно пора в Англию

Качай приложение Eurosport для iOS или Android