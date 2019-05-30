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«Чемпионат»: агент Роналду будет заниматься трансфером Дзюбы в АПЛ

«Чемпионат»: агент Роналду будет заниматься трансфером Дзюбы в АПЛ
Eurosport

20 мин. назад

Артем очень хочет выбраться из России.

Агент португальского футболиста Криштиану Роналду Жорже Мендеш будет представлять интересы нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

По информации «Чемпионата», Мендеш попытается организовать трансфер 30-летнего Дзюбы в один из английских клубов. Если переход не состоится, агент останется без компенсации и не получит ничего с зарплаты Дзюбы. В случае успешной сделки португальцы достанутся комиссионные.

Журналист Василий Конов добавил, Дзюба и Мендеш будут сотрудничать год: с февраля 2019 по январь 2020 года.

  • Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Часть сезон-2017/18 он провел в тульском «Арсенале» на правах аренды.
  • С «Зенитом» Артем выиграл чемпионат России-2018/19.

Дзюба стал плеймейкером и привел «Зенит» к титулу. Теперь Артему точно пора в Англию

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