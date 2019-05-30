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«Спорт-Экспресс»: Дзюбой интересуется «Вулверхэмптон»
Мечта об АПЛ все реальнее.
Форвард «Зенита» Артем Дзюба может перейти в английский «Вулверхэмптон», который тесно связан с новым агентом русского футболиста Жорже Мендешем.
Об интересе к нападающему «Зенита» информирует «Спорт-Экспресс».
- «Вулверхэмптон» занял седьмое место в чемпионате Англии и вышел в Лигу Европы благодаря победе «Манчестер Сити» в Кубке Англии.
- Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Часть сезона-2017/18 он провел в тульском «Арсенале» на правах аренды.
- В сезоне-2018/19 у него 13 голов и 17 ассистов за питерский клуб.
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