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«Спорт-Экспресс»: Дзюбой интересуется «Вулверхэмптон»

«Спорт-Экспресс»: Дзюбой интересуется «Вулверхэмптон»
Eurosport

5 мин. назад

Мечта об АПЛ все реальнее.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба может перейти в английский «Вулверхэмптон», который тесно связан с новым агентом русского футболиста Жорже Мендешем.

Об интересе к нападающему «Зенита» информирует «Спорт-Экспресс».

  • «Вулверхэмптон» занял седьмое место в чемпионате Англии и вышел в Лигу Европы благодаря победе «Манчестер Сити» в Кубке Англии.
  • Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Часть сезона-2017/18 он провел в тульском «Арсенале» на правах аренды.
  • В сезоне-2018/19 у него 13 голов и 17 ассистов за питерский клуб.

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