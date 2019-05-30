Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов выразил мнение вокруг ситуации со строительством храма в Екатеринбурге и прокомментировал высказывание журналиста Владимира Соловьева о протестующих.

«Изучил многое по ситуации в Екатеринбурге, где проблемы со строительством храма. Вы знаете мое отношение к теме. Но при этом я не разделяю, когда это превращается в склоки между народом. Церковь нас должна объединять, а не сталкивать.

И особенно меня удивила позиция некоторых журналистов, среди которых оказался почему-то уважаемый мной и настоящий профессионал В. Соловьев. Ну как можно в СМИ, тем более по ТВ, на втором канале, называть «козлищами» противников храма?

Нигде не учат и нигде не написано, что защитники самого светлого, что есть, должны так себя вести», – написал Тарасов в инстаграме.

16 мая мэр Екатеринбурга сообщил, что работы по строительству храма приостановлены.

По опросу ВЦИОМ против храма в сквере около Театра драмы выступили 74% жителей.

Дмитрий Тарасов: «Кто-то назовет это жополизством, но мне нравится, как Путин правит страной»

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