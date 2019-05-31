Журналист Геннадий Орлов не верит в переезд нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в английскую Премьер-лигу

«Думаю, Дзюба не уедет в Англию. Почему? Я так думаю. Ну а какой смысл? Не уедет.

Первое: он хочет играть в Лиге чемпионов. Наверное, в первую четверку его не возьмут, надо реально смотреть на вещи. А Лига чемпионов в «Зените». У него уже такой возраст, что рисковать нельзя.

Уехать из России и сесть на скамейку? Ты можешь из сборной вылететь, если в состав не будешь проходить», – цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Дзюба заключил на год контракт с агентом Жорже Мендешом.

На Артема претендует «Вулверхэмптон», который занял седьмое место в АПЛ.

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