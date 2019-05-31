Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба после окончания сезона дал большое интервью «Спорт-Экспрессу».

Об «Игре престолов» и других сериалах

– Всем зашло то, что сериал очень необычный. Красочный, интересные диалоги. Сам мир построен так, что ни за кого не держатся – любого могут убить в любой момент. Начинается с того, что все думают: ага, Эддард Старк – главный персонаж. Бац, его убили! Все переворачивается – сегодня ты был подонком, завтра уже за добро, и наоборот. Тот же Джейме Ланнистер – самая конченая гнида, цареубийца, подонок, ублюдок, его ненавидят все Семь королевств. А в итоге меняется, становится хорошим, за него начинаешь переживать, расстраиваться. Это круто.

Этот сериал не номер один в моем топе. Мне нравится эта тематика, когда сражаются на мечах – это более благородно. Это сейчас любой может со спины выстрелить, а раньше если ты оскорбил кого-то, он может вызвать тебя на дуэль – пойдем решим вопрос. И разговор заканчивается моментально, все болтуны и балаболы исчезают. В то время как ты – или сильный, или умный. Даже если ты коварный – ты знаешь, где открыть свой рот, а где не нужно этого делать. В нашем мире любой ботаник в интернете может оскорблять, кого хочет, и за это ему ничего не будет. Поэтому такой мир, как в «Игре престолов», «Ведьмаке» или «Викингах» мне нравится.

– Ваш топ-3 сериалов.

– Надо брать по направлениям. Есть культовые – например, «Друзья». Что бы ни происходило, «Друзья» для меня номер один. Всегда. Еще я восхищался «Доктором Хаусом», смотрел взахлеб все сезоны. Сейчас смотрю «Хороший доктор» – тоже нравится. Если брать ту тематику, то «Викинги» для меня стоят намного выше «Игры престолов». Это действительно крутой сериал. Кстати! Сериал «Спартак» – я его три раза смотрел, всех подсадил на него. Очень люблю.

– Из русских сериалов какой самый лучший?

– Хмм, «Сваты». Это один из немногих сериалов, которые я смотрел взахлеб, прямо ждал. Очень люблю Федора Добронравова и всегда через общих знакомых – например, через Леонида Викторовича Слуцкого – передаю ему привет. Он, к моему удивлению, знает, кто я такой – это прикольно.

О плей-офф НХЛ

– Я вообще в шоке! Удивлен не только концовкой плей-офф, а всем, что творится в НХЛ. Это немыслимо, ничего не угадать – и это самое прекрасное. Так бывает только на чемпионате мира по футболу – приезжают 32 сборные, 25 из них могут друг друга победить. Когда Япония вела у Бельгии 2:0, все были шокированы, но никто не говорил, что это невозможно. Сыграй японцы грамотнее, спокойно бы прошли дальше. НХЛ – непредсказуемость. Все лидеры вылетели – «Тампа-Бэй», которая выносила всех в регулярке, или «Калгари». От «Каролины» вообще не ожидал, что она столько продержится.

О жене

– Супруга кричит, что я сильно ревнив! Но на самом деле нет, мы так смеемся просто. В моем понимании семья и любовь требуют тишины. Это мой мир, любая фотография с женой и детьми мне дается с трудом. А для чего? Я инстаграм завел только потому, что меня просили спонсоры и клуб – надо, надо, много юных, людей, которые смотрят футбол, им интересно. И как-то пошло. А после чемпионата мира мне даже самому интересно стало – растет число подписчиков, аудитория уже обязывает что-то выкладывать, нужно соответствовать.

А жена – то, что она красивая, мы с детьми и так знаем. Любим ее, она для нас номер один, эпицентр всего. Для меня важно, какой она была и есть, какая мама, не то, как кто-то ею восхищается, а то, как мы это делаем.

– Супруги футболистов активны в соцсетях – показывают свою жизнь, наряды, еще что-нибудь.

– Для меня это ужас. А когда жены начинают еще что-то комментировать, рассказывать – это неприемлемо, моя половина это понимает. Когда пытаются как-то себя показать, проявить – вот, я тут, там, в этих журналах. Слушай, мы все прекрасно понимаем, почему ты в этих журналах, почему вообще интересна кому-то – благодаря мужу, прежде всего, а не потому, что такая классная. Ну это же так?

О Кокорине и Мамаеве

– Я бы искренне извинился, по-человечески, перед всеми. Может, они не считают себя виноватыми. Судя по всему, так оно и есть, какая-то недосказанность присутствует.

– Думаете, Кокорин вернется в футбол?

– Да. Он очень талантливый парень, плюс здоровье и возраст позволяют ему – 28 лет, у него еще есть время. Как только выйдет, три-четыре месяца – и, думаю, будет уже в нормальных кондициях. Все зависит, конечно, от его характера – потому что на стадионах будет нелегко.

В сезоне-2018/19 30-летний Дзюба впервые стал чемпионом России.

Агент Криштиану Роналду Жорзе Мендеш занимается его возможным переходом из «Зенита».

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