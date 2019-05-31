Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «Фонтанке» подвел итоги чемпионского сезона-2018/19.

Об Александре Кокорине

– Было бы странно в нашем диалоге избежать словосочетания «тюремный романс»: впервые в истории российского футбола чемпионом страны стал игрок в тюрьме. Кокорин выйдет на свободу в декабре, контракт у него заканчивается в июне. И как будут развиваться события?

– Я надеюсь, что до декабря дело не дойдет. Я надеюсь, что клуб предложит Саше новый контракт. Саша очень талантливый футболист, который сможет помочь команде. Конечно, никто не защищает Кокорина. Есть хорошо и плохо, события в октябре – это плохо. Все мы люди. Мое мнение: если человек раскаивается, то наказание чрезмерное. Я живу на Мойке в Санкт-Петербурге. Слышу и мат, и драки. Если взять статистику по пятнице и субботе, то пара десятков драк такого масштаба будет. Но никто не получает реальные сроки. Мы имеем дело с выборочным показательным правосудием, и это лишнее напоминание: известным людям нельзя это делать. Каждый в жизни сталкивался с пьянкой и с драками. Но если это не повлекло серьезных последствий для здоровья, то наказание должно быть адекватным. В случае Кокорина наказание неадекватное. И тут сыграло роль отношение общества к молодым состоятельным спортсменам, у которых много денег.

Об Антоне Заболотном

– Вы выложили ролик о том, как Заболотный врезался в манекен на тренировке. Мне говорили, что Антона это задело.

– Да нет, конечно. Антон прекрасно знает, что у меня ничего за пазухой нет. Если это смешной момент, то это смешной момент. Заболотный очень адекватный человек, и мне хотелось бы, чтоб таких людей было как можно больше. И в дебрях инстаграма, и вообще. Нужно правильно понимать, как реагировать на высказывания.

– После игры с «Енисеем» Антон ходил с баннером «Антошка, давай забей немножко».

– Да, и это характеризует его как удивительно самоироничного человека. Просто молодец. Стоит ему поаплодировать. Он может делать, что может. Выкладывается на тренировках, растет. Требовать от него невозможного – бессмысленно. По мне, он молодец, профессионал и свою работу делает хорошо. Не зря все его любят в команде.

– Неслучайно, что именно Антон сделал золотую голевую передачу в Грозном.

– Ничего не бывает незаслуженно.

О контрактах Жиркова и Анюкова

– Понятно, что три фамилии стоят особняком: Анюков, Жирков, Иванович. Инна Жиркова уже попрощалась с Петербургом в сториз.

– Я с ней разговаривал: на момент публикования снимка предложения от клуба не было, и был вариант, что придется уезжать из Петербурга. Она его озвучила. И Юра, и Инна привыкли к городу, они хотели бы остаться. Сейчас ведется работа по продлению соглашения с Жирковым еще на год. Юра еще в силах помочь команде, главное, чтоб у него не было рецидива травм. У Ивановича автоматическая пролонгация: он должен был сыграть определенное количество матчей, и он их сыграл. Форму к концу сезона набрал невероятную. Для меня это был сюрприз. Это было видно и по тренировкам: вообще, последние занятия прошли в таком режиме, что мне никогда бы в голову не пришло, что эта команда доигрывает сезон.

– Анюков?

– Тут ситуация сложнее. Вероятность непродления контракта как игрока сейчас очень высока. Контракт тренера сейчас обсуждают. Саша большой человек, он участвовал во всех чемпионствах в новейшей истории. Я сказал ему, что как тренер готов обсуждать любое его новое качество. У нас был предварительный разговор: что может быть приемлемо для него, что для нас. Главное, чтоб он был счастлив.

Под руководством Семака «Зенит» выиграл чемпионат России-2018/19.

Лигоевропейская кампания закончилась в 1/8 финала поражением от «Вильярреала».

Заболотный не забил ни одного мяча в чемпионате России-2018/19

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