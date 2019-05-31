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Дзюба – лучший игрок РПЛ по версии футболистов, Чалов – по версии болельщиков
Итоги сезона подведены.
Форвард «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим игроком чемпионата России по версии футболистов. Опрос проводил «Спорт-Экспресс».
Дзюба набрал 182 очка и опередил ставшего вторым одноклубника Сердара Азмуна на 58 баллов. Третьим стал полузащитник «Локо» Алексей Миранчук – у него 58 баллов.
А вот в голосовании болельщиков Артема и Сердара опередил форвард ЦСКА Федор Чалов.
- В 2016, 2017 и 2018 году лучшим по мнению футболистов становился форвард Федор Смолов.
- Дзюба в чемпионате страны забил 8 мячей и сделал 11 голевых передач, став лучшим ассистентом РПЛ.
- Чалов – лучший бомбардир РПЛ с 15 мячами.
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