Алдонин забрал на воспитание дочь Юлии Началовой
Бывший футболист принял важное решение спустя 2,5 месяца после смерти певицы.
Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин взял на воспитание дочь бывшей жены Юлии Началовой.
«Да, я ее забрал в свою новую семью. Сейчас самое главное для меня – душевное спокойствие Веры. Чтобы она была окружена заботой и любовью родных и близких», – сказал Алдонин «Советскому спорту».
- Началова и Алдонин развелись в 2011 году.
- Юлия умерла 16 марта 2019 года в 38 лет.
Перед смертью Началова судилась с хоккеистом Фроловым. Она требовала с него права на квартиру
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