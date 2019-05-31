Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин взял на воспитание дочь бывшей жены Юлии Началовой.

«Да, я ее забрал в свою новую семью. Сейчас самое главное для меня – душевное спокойствие Веры. Чтобы она была окружена заботой и любовью родных и близких», – сказал Алдонин «Советскому спорту».

Началова и Алдонин развелись в 2011 году.

Юлия умерла 16 марта 2019 года в 38 лет.

Перед смертью Началова судилась с хоккеистом Фроловым. Она требовала с него права на квартиру

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