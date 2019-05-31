О таланте общения на публику главного страйкера сборной России известно давно. Он органичен и на пресс-конференциях, и на встречах с юными болельщиками, и на «Вечерний Ургант» ходил не один раз. Последнее похождение было очень даже громким, но снова смешным.

Про чемпионат мира и русских футболистов

Спасибо за плакаты, за встречу. Раньше писали другое: «Дерево», «Каланча», «Мазила». Обижало? Нет, мы футболисты, привыкли, что нас с семи лет плотненько оскорбляют. Но после ЧМ нас стали все любить, мы стали попадать по мячу.

Про перфоманс болельщицы перед матчем с Саудовской Аравией

– За день до игры мы проезжали по улицам Москвы, и одна женщина лет сорока повернулась спиной, спустила джинсики и показала все отношение к нашему футболу.

– Как ты понял, что ей около 40?

– Попка морщинистая была.

Про ощущения перед ЧМ

Никто не верил, кроме тех, кто собрался в Новогорске. И наши родственники, семьи. Надеюсь. Может быть, они не верили, но надеялись, что эти парни наконец соберутся.

Про победу над Испанией

Ну, выиграли у испанцев – это громко сказано. Отмучались, дотерпели, выдержали на характере. Обнял всех перед серией [пенальти], все это от сердца. Если бы я увидел, что там была камера, то, наверное, не смог бы. Я был сфокусирован на команде, меня рано заменили – Станислав Саламович, очень рано заменили меня! Я на тренировке унижал и готовил наших ребят к пенальти. Антон Миранчук до этого, дай бог, один из пяти забивал, а со мной научился. Юрий Палыч, не за что.

Артем Дзюба и Владимир ГабуловGetty Images

Про отношения с Луневым

У нас и дружба, и баталия. Андрей снова бросил мне вызов, что сейчас мы приедем в сборную, и он готов меня обыграть, унижать. Во все игры: NHL и FIFA на приставке, карты (бура, козел, дурак), пенальти (по пять ударов я, и по пять – он).

Про пенальти

«Обожаю пенальти. Мечтаю, что вратаря удалят минуте на 119-й. Да у меня были мысли сделать грязь когда-нибудь, чтобы встать в ворота. В Катаре (на предсезонном турнире) даже договорился с тренерским штабом, осталось сыграть вничью, но мы и этого не смогли».

Про любимые фильмы

«Храброе сердце» с Мэлом Гибсоном. Это прям классика. А если брать фильмы этого года, то «Игры разумов» с Гибсоном и Шоном Пэном. Советую всем. И «Мстители». Любимый мститель – Тор. Могу заменить его в любой момент. Только не в последней части – там его пусть [Гарик] Харламов заменяет. А я готов, когда он будет в форме.

Про «Игру престолов»

– Плакал в течение сезона. Так ужасно все испортить...

– А как хотели, чтобы закончилось?

– Во-первых, Короля ночи должен был победить кто угодно, только не девочка, которой лет 12. Это ненормально. Это тоже самое, если вы меня обыграете в футбол. Или, если я обыграю в большой теннис Федерера. Это неправильно. Безобразный сезон.

– Зато лучший у вас. Равновесие. А вы больше Ланнистер, Старк или ...?

– Я – Сноу. Артем Сноу. Начинающий бастард в Томске, переходящий в «Ростов», потом в Тулу, и вернулся в Питер Королем севера.

После словесных допросов Дзюбе показали рисунки детей, которые не разбираются в футболе. Артема изобразили в виде страшного врача (по мнению детей, Дзюба должен лечить чуму), в виде треугольника с зубами (Дзюба должен быть с дзюбами), непонятного существа с туловищем утконоса и хвостом бобра, а еще в виде абстрактной мазни с драконами.

Напоследок форварду сборной России предложили разбить стекла с известными личностями. Рядом с рисунками Черчесова, Семака и Мутко висели выдуманные злодеи: Франкенштейн, кукла Чаки, Фредди Крюгер.

Стекло рядом с Черчесовым Артем разбил идеально, Семака разбил по неточности, а соседа Мутко (Франкенштейна) просто уничтожил и подытожил игру словами: «Сам не думал, что попаду».

Короче говоря, Артем опять показал идеальную модель русского футболиста. Непафосного, говорящего и смеющегося над собой.

Источник: «Вечерний Ургант»

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