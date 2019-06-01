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«Сергей Богданович выглядит на 10 лет моложе». Жена Семака – о вегетарианстве мужа
Анна следит за питанием супруга.
Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна оценила последствия вегетарианства, которого ее муж придерживается уже полгода.
«Полгода вегетарианства объективно меняют человека. Сергей Богданович выглядит на десять лет моложе», – написала Анна в инстаграм-сториз, выложив фото Семака.
- В сезоне-2018/19 43-летний Семак привел «Зенит» к титулу чемпиона России.
- Сергей Богданович первым выиграл Российскую Премьер-лигу и в качестве футболиста, и в качестве тренера.
Семак: «Надеюсь, «Зенит» предложит Кокорину новый контракт. Саша очень талантливый футболист»
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