Первый день лета принес жуткую новость: в автокатастрофе разбился Хосе Антонио Рейес, который сражался за «Арсенал» (подписали в статусе Непобедимых), брал Примеру с «Реалом» и скопил три Кубка УЕФА с «Атлетико» и «Севильей». Короче, погиб действительно заметный и титулованный футболист, но о его смерти все медиа изначально писали максимально коротко и без деталей. Из-за этого Рейес удостоился кучи траурных постов и даже минуты молчания перед финалом Лиги чемпионов – еще бы, матч проходил в Мадриде, а Хосе Антонио выступал за оба местных гранда.

Подробности вскрылись чуть позже. Выяснилось, что футболист гнал на «Мерсе» из Севильи в Утреру по трассе A-376 и радикально превысил скорость. По одной версии, Рейес втопил на 200 км/час (при разрешенных 120), а по другой там были все 237 км/час. В любом случае, лопнувшее колесо не оставило шансов ни водителю, ни пассажирам: Хосе с кузеном погибли сразу, а другой брат полузащитника сначала получил ожоги 60% тела и лишь потом скончался.

Разумнее всех эту трагедию отрецензировал бывший кипер «Валенсии» Сантьяго Канисарес. «Вождение на высокой скорости достойно порицания. В аварии, помимо водителя, были и другие жертвы. Рейес не заслуживает того, чтобы его чествовали как героя. Но это не значит, что я не сожалею о случившемся. Молюсь о душах погибших».

Сантьяго прав: надрывный пафос из-за гибели стритсрейсера затмевает обстоятельства катастрофы. Строго говоря, Рейес здесь не жертва, а убийца, но братья полузащитника не были известными футболистами, поэтому мы даже не знаем их имен. Зато сам Хосе Антонио должен стать ролевой моделью для других успешных игроков, которые внезапно почувствовали себя бессмертными и неуязвимыми. Помимо траурных картинок и увещеваний в духе «Как рано ты ушел» нужно обязательно указывать, как именно умер Рейес – это правда поучительная история.

Похороны Хосе Антонио РейесаGetty Images

Кстати, в России таких гонщиков стало заметно меньше после аварии, которая случилась с Вениамином Мандрыкиным.

Бывший кипер ЦСКА рано стал известным и заслужил неплохой контракт от Гинера, но затем проиграл конкуренцию Акинфееву и поплыл. Правда, у него осталось любимое хобби – добираться до базы наперегонки с другими футболистами: Веня обожал вдавить педаль и зарубиться с условным Иржи Ярошиком.

При этом Мандрыкин постоянно отвлекался от дороги – то набирал SMS, то прикуривал сигарету, в общем, концентрация была посредственной. А еще вратарь ненавидел, когда его тормозили ребята с полосатыми палками: позже Вениамин признался, что всегда удирал от них и кайфовал от беспомощности гаишников.

Расплата наступила в ночь с 9 на 10 ноября 2010 года. Мандрыкин тогда выступал за брянское «Динамо», команде дали выходные, и кипер поехал тусить на вроде бы безопасном Porsche Cayenne. После вечеринки подвыпивший Веня усадил в тачку двух одноклубников и двух совсем молодых девушек. Дальше – типичный сценарий: лютое превышение и лихие гонки против экипажа ГИБДД. Закончилось все грустно – Cayenne влетел в дерево и перевернулся. Пассажиры отделались ушибами, пассажирки – несложными переломами, а вот водитель Мандрыкин сломал позвоночник.

После трагедии его транспортировали в клинику Бурденко (все оплатил Гинер), где Веня провел больше месяца в искусственной коме. Врачи давали на выживание 25%, и кипер выкарабкался. Только его новая жизнь мало чем отличается от овощной. Он внятно говорит и всех узнает, но абсолютно не чувствует ног, не может шевелить пальцами рук и не в состоянии управляться с инвалидной коляской – поэтому не выходит из дома.

Он прикован к кровати до конца жизни. Иногда у него берут экспертные интервью (хотя Веня редко смотрит футбол), периодически навещают родные и друзья (они же собрали 130 тысяч долларов на терапию), но в целом парализованное тело Мандрыкина стало наглядным предостережением для всех, кто заработал на быструю тачку и хочет проверить, на что она способна. Сегодняшние русские футболисты по-прежнему богатые и борзые, но почти не ездят пьяными, не убегают от полиции и не превышают скорость так же жестко, как Вениамин – возможно, потому что помнят, что с ним стряслось.

Между прочим, самого Мандрыкина не стоит жалеть – он так и не поумнел. В 2017 году бывший вратарь давал интервью «Спорт-Экспрессу» и на полном серьезе произнес: «Ремень – спорная штука. Я не пристегивался. Бывает же: кто не пристегнулся, вылетел в окно. Остальные сгорели в машине». Очевидно, с таким идиотским подходом Веня все равно бы допрыгался: видимо, ему подсознательно нравится быть показательным примером того, что происходит, когда демонстративно плюешь на элементарные правила дорожного движения.

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