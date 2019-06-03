Капитан ЦСКА на руках вынесла партнершу с поля, когда та получила травму

ЦСКА в матче 9-го тура женского чемпионата России по футболу выиграл у «Торпедо» – 4:0.

В компенсированное ко второму тайму время защитница армейцев Ксения Коваленко получила травму, после чего капитан команды Эльвира Тодуа вынесла ее с поля на руках.

ЦСКА лидирует в чемпионате России с 25 очками, у ближайшего преследователя – «Локомотива» – 22 балла.

В турнире участвуют восемь команд: ЦСКА, «Локомотив», «Рязань ВДВ», «Кубаночка», «Чертаново», «Звезда 2005», «Торпедо» и «Енисей».

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