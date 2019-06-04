Eurosport
«Коммерсант»: РПЛ расширят до 18 команд уже с 2020 года
Футбола в элитном дивизионе станет больше.
Российская Премьер-лига, возможно, расширится до 18 команд уже в 2020 году.
На расширении настаивают топовые клубы РПЛ. Он считают, что это поможет увеличить их доходы в день матча, спонсорские поступления, а также увеличить объем игровой практики футболистов.
Вопрос о расширении может встать уже на ближайшем заседании исполкома РФС. Шансы на одобрение расширения с сезона-2020/21 очень высокие, сообщает источник «Коммерсанта».
- Чемпионом России-2018/19 – стал «Зенит».
- Сейчас 15-е и 16-е места вылетают напрямую, 13-е и 14-е попадают в зону переходных матчей.
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