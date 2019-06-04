Чалов – самый молодой топ-страйкер РПЛ за 15 лет. В 2004-м так забивали Кержаков и Сычев

21-летний Федор Чалов стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги, и это грандиозное событие для русского футбола. В предыдущие 15 лет главными снайперами были либо состоявшиеся форварды (Кириченко, Павлюченко, Адамов, Смолов), либо элитные легионеры: Вагнер, Веллитон, Вандерсон, Мовсисян, Думбия, Халк и Промес. Уже из-за одного этого факта триумф Чалова заслуживает максимального уважения – несмотря на всего лишь четвертое место ЦСКА, Федя провел действительно роскошный сезон.

Результативность армейца сопоставима с той, что демонстрировали в середине нулевых Александр Кержаков и Дмитрий Сычев: неудивительно, что теперь Федора сравнивают с легендами «Зенита» и «Локо». Ниже – разбор действий этих нападающих в сезоне-2004: тогда оба вышли на пик формы как раз в 21 год.

Федор Чалов (ЦСКА)Getty Images

Александр Кержаков

Удары с 40 метров, пента-трик, лишний вес

В конце 2003 года «Зенит» впервые стал вторым в чемпионате России, но Кержаков завалил финиш чемпионата – вколотил только два мяча в последних пяти турах и позволил Дмитрию Лоськову взять титул лучшего бомбардира страны. Выводы последовали моментально – в следующем сезоне Керж лупил из всех позиций.

Продвинутой статистики еще не существовало, но и без нее понятно: из-за безумных ударов эгоистичного страйкера «Зенит» постоянно терял мячи. С одной стороны, это бесило, с другой, Александр быстро откалибровал прицел и превратился в самого разнообразного нападающего России. Простые примеры: он круто замыкал во вратарской («Спартаку» в Москве), хоронил «Рубин» (отчаянный выстрел и гол от перекладины), творил магию против «Локо» (головой в падении на последних минутах), приговаривал «Динамо» со штрафных и укрощал «Торпедо» акробатическим этюдом.

Самое удивительное, что Кержаков-2004 был если не пухлым, то как минимум мощным – он казался невысоким крепышом с парой лишних килограммов. Эти ощущения моментально выветривались, как только Саша получал мяч. Защитники отлетали от его плечей и уже не догоняли – массивность вообще никак не сказалась на скорости.

В том году у Кержа было три ключевых хайлайта. Во-первых, в мае его почти продали в «Лион» – сделка сорвалась из-за алчности питерцев и нежелания самого форварда резко срываться с места. Во-вторых, Александр провалил Евро-2004: Ярцев давал ему время, но парень из Кингисеппа ограничился тем, что тренеры деликатно называют огромным объемом работы.

Александр Кержаковwww.fc-zenit.ru

В-третьих, Кержаков по-читерски разорвал Кубок России: «Зениту» выпал «Иртыш», и дома Саша отгрузил андерам из второй лиги пять банок. Всего за календарный год у Кержа набралось 29 мячей, из которых 18 – в чемпионате России. С таким показателем Александр без вопросов стал лучшим снайпером страны. Правда, первый и последний раз в жизни.

Вообще, такого голодного Кержа действительно не было ни до, ни после. В 2005-м он начал больше играть на команду (забил меньше десяти), а в 2006-м хоть и влетел в клуб Григория Федотова, больше ориентировался на отъезд из Питера, чем на профит для «Зенита». Характерный факт: последний мяч в сине-бело-голубой футболке Александр оформил аж за четыре месяца до перехода в «Севилью».

Дмитрий Сычев

Камбэк в Россию, гениальная связка, король штрафной

К 20 годам Дмитрий успел зажечь в «Спартаке», забить бельгийцам на чемпионате мира, поругаться с Червиченко, уехать в «Марсель», проиграть конкуренцию Дрогба, а потом за 4,5 млн евро (солидно для того времени) перейти в «Локомотив». Там Сычев моментально раскрылся на полную – еще в начале весны угостил голами и «Рубин» в Кубке России, и «Шинник» в первом же туре РФПЛ.

Мячи Димы были не такими разноплановыми, как у Кержакова, но зато страйкер «Локо» гораздо осознаннее играл в нападении. Он лучше всех в чемпионате открывался лицом к воротам (принял, пробросил, втащил), идеально взаимодействовал с Лоськовым, а еще хладнокровно казнил вратарей за ошибки на выходах – такие вещи Сычев просто не прощал.

дмитрий сычёвAFP

Дмитрий хоть и проиграл Кержу гонку бомбардиров (15 против 18), зато собрал все остальные ачивки: с первой попытки выиграл Премьер-лигу, забил «Шиннику» в золотом матче и стал лучшим футболистом года в России по версии журналистов (опрос еженедельника «Футбол»).

Но главное, что Сычев чуть ли не первым в нашем футболе сообразил, насколько важно быть модным на поле. Летом 2004-го он перекрасился в блондина, и в Баковке начали выгружать в два раза больше писем от фанаток. Диму постоянно звали сниматься в мужских журналах и приглашали абсолютно на все элитные московские вечеринки. Соответственно, он прокачивал образ не только результативностью, но и имиджем – в плане стиля у этого форварда вообще не было оппонентов в России. Тот же Кержаков хоть и получил смокинг джентльмена года, но не за модный лук, а за ноль желтых карточек.

После роскошного сезона Сычев стабильно расстреливал ворота за «Локо», но 6 августа 2005 года порвал крестообразные связки, долго восстанавливался и навсегда потерял прежнюю легкость, которая и позволяла быть патологически неуловимым для защитников. Дальше Сычев уже не прогрессировал и лишь местами выдавал прежний уровень.

К 30 годам Дима опустился до унизительной статистики в нижегородской «Волге»: сезон-2013/14 нападающий закончил с чудовищным нулем забитых мячей. Потом случились выезд в Казахстан и возвращение в фарм-клуб «Локо», но Сычев не раскрылся даже в «Казанке» и в 2018 году наконец завязал. Выше сезона-2004 он так и не прыгнул.

Кто был круче?

Объективно сравнивать 21-летних Кержакова, Сычева и Чалова некорректно: в начале века чемпионат России был ощутимо слабее (и тактически, и по исполнителям), но это нивелировалось убогим качеством полей – сейчас пастбищ гораздо меньше, а тогда практически везде можно было увязнуть бутсой в грязи. Но по общим признакам сравнить трех классных форвардов все же возможно. Ниже – пять главных тезисов.

1. Молодые Кержаков и Сычев должны котироваться выше Чалова хотя бы из-за того, что тот пока совсем ничего не показал в сборной. В этом нет его вины (даже в молодежке ставили Мелкадзе), но Феде уже пора закрепляться у Черчесова.

2. Если оценивать нападающих только по голам, то Чалов – это уровень Сычева, но не Кержа, который был помешан на результативности и фокусировался исключительно на воротах, а не на партнерах. И, конечно, у Феди не наберется 100 голов в официальных матчах к 23 годам. Результат Кержакова так и останется феноменальным.

3. В международном формате Чалов и Сычев рвут 21-летнего Кержа. Федя упаковывал голешник «Реалу», Дима терпимо побарахтался в «Марселе», а Саша мог похвастаться только хет-триком в ворота совсем дохлого АЕК.

4. Transfermarkt суров: сегодняшний Чалов стоит 10 млн евро, 21-летнего Сычева оценили в те же 10, а Кержаков в том возрасте имел прайс 4,5 млн евро. Вероятно, сказалось то, что в Европе про Александра почти не знали.

5. Самое главное: ни Кержаков, ни Сычев так и не перебили свои же достижения из 2004 года. У Чалова есть все, чтобы не повторить их путь: и мудрый президент, и прогрессивный тренер, и хорошее воспитание, которое поможет не поплыть, не расслабиться, а потом вовремя уехать в Европу.

Кто круче? Опрос 1 голосов Чалов Кержаков Сычев

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