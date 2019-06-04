Бывший нападающий «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин лишился права покидать пределы России из-за долгов по алиментам.

«Мы все остались при своих мнениях, развода пока нет. Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тыс. в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу», – заявил адвокат жены Аршавина Алисы Казьминой, Александр Добровинский.

Основное заседание по бракоразводному процессу Аршавина и Казьминой назначено на 24 июня.

В настоящий момент Казьмина воспитывает дочь Есению, которая родилась в феврале 2017 года.

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