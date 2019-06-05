Анна Семак, жена Сергея Семака, опубликовала, а затем удалила пост о повторной свадьбе c главным тренером «Зенита».

«У меня новые отношения. Принципиально новые. Закончились несвойственные мне с ноября прошлого года одиночные путешествия, душевные метания, поиск истины в удушающей пустоте. Я сказала «да» не потому что мой парень – тренер «Зенита» или отец наших семерых детей. Совсем не поэтому.

«Да» – потому что масштаб личности этого человека не знает границ. Его мудрость, скромность, щедрость поражают больше, чем спортивные достижения. Тысячу раз «да», потому что мой «обновленный» парень и будущий муж с каждым днем нравится мне все больше. Так хочется сделать вместе много хорошего, жить не для себя, а для целого мира», – написала Семак в инстаграме. Сейчас пост уже недоступен, цитату Анны приводит Sport24.

Видео предложения, которое Сергей сделал Анне, оперативно опубликовал телеграм-канал «Mash на Мойке».

Позже издание «КП-Петербург» опубликовало короткую беседу с Семаком, где коуч «Зенита» рассказал, что повторное предложение было «символическим» – в знак любви.

– Сергей Богданович, поздравляем вас!

– С чем?

– Со свадьбой.

– Так мы же женаты давно.

– Ваша супруга написала, что вы сделали ей предложение.

– Я могу хоть каждый день делать. (Смеется.) Но спасибо большое!

– То есть развода не было?

– Нет-нет.

– Вы это сделали символично, в знак любви?

– Естественно!

– Просто все подумали, что вы развелись...

Ну, думать – это не запрещается!

Семак возглавил «Зенит» перед стартом перед сезоном-2018/19 и сразу привел команду к золотым медалям.

Сергей Богданович – первый человек в русском футболе, который выигрывал ЧР и как футболист, и как тренер.

«Сергей Богданович выглядит на 10 лет моложе». Жена Семака – о вегетарианстве мужа

Качай приложение Eurosport для iOS или Android