Полузащитник «Севильи» Куинси Промес не против вернуться в московский «Спартак».

В фанатском инстаграме красно-белых появился пост с вопросом: «Верите ли вы, что Промес вернется в «Спартак»?», на что голландец написал: «Да».

В комментарии пришли и действующие футболисты москвичей. «Ждем тебя, братуха», – написал Георгий Джикия. «Мы тебя ждем! Надеюсь, ты скоро вернешься домой», – оставил комментарий Роман Зобнин.

Промес перешел в «Спартак» летом 2014 года из «Твенте». Куинси забил 59 мячей в 115 играх за красно-белых и стал самым результативным легионером в истории клуба.

Голландец перешел в «Севилью» летом 2018 года за 20 млн евро.

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