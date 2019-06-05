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Бердыев покинул «Рубин»
Войти в одну реку дважды удачно не получилось.
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев покинул клуб.
«5 июня по итогам встречи с руководством клуба главный тренер Курбан Бердыев покинул «Рубин», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
- Во второе пришествие Бердыева «Рубин» в двух сезонах чемпионата России становился 10-м и 11-м.
- В период с 2001 по 2013 год Курбан Бекиевич выиграл с командой два чемпионата, два Суперкубка и Кубок страны.
Бердыев – лучший тактик РПЛ. Но «Ростов» и «Рубин» страдали только из-за него
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