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Бердыев покинул «Рубин»

Бердыев покинул «Рубин»
Eurosport

1 час назад

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Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев покинул клуб.

«5 июня по итогам встречи с руководством клуба главный тренер Курбан Бердыев покинул «Рубин», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

  • Во второе пришествие Бердыева «Рубин» в двух сезонах чемпионата России становился 10-м и 11-м.
  • В период с 2001 по 2013 год Курбан Бекиевич выиграл с командой два чемпионата, два Суперкубка и Кубок страны.

Бердыев – лучший тактик РПЛ. Но «Ростов» и «Рубин» страдали только из-за него

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