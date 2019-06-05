Виктория Савицкая, адвокат бывшего футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, прокомментировала информацию о запрете на выезд за пределы страны для ее клиента.

«По поводу запрета выезда – это инсинуации. Никакого запрета на выезд у Аршавина нет, у него нет никакой задолженности по алиментам, кроме шести тысяч рублей в перерасчете, и не более того», – цитирует Савицкую Daily Storm.

О запрете на выезд для 38-летнего Аршавина заявил адвокат его жены Алисы Казьминой.

Основное заседание по бракоразводному процессу Аршавина и Казьминой назначено на 24 июня.

Аршавину закрыли выезд за границу из-за долгов по алиментам

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