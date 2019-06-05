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«Это инсинуации». Адвокат Аршавина опровергла запрет на выезд из России

«Это инсинуации». Адвокат Аршавина опровергла запрет на выезд из России
Eurosport

1 час назад

Его долг по алиментам – всего 6 тысяч рублей.

Виктория Савицкая, адвокат бывшего футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, прокомментировала информацию о запрете на выезд за пределы страны для ее клиента.

«По поводу запрета выезда – это инсинуации. Никакого запрета на выезд у Аршавина нет, у него нет никакой задолженности по алиментам, кроме шести тысяч рублей в перерасчете, и не более того», – цитирует Савицкую Daily Storm.

  • О запрете на выезд для 38-летнего Аршавина заявил адвокат его жены Алисы Казьминой.
  • Основное заседание по бракоразводному процессу Аршавина и Казьминой назначено на 24 июня.

Аршавину закрыли выезд за границу из-за долгов по алиментам

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