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Нобоа – о Семаке: «Русский Зидан – его вполне можно так назвать»
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Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа сравнил главного тренера петербургской команды Сергея Семака с коучем «Реала» Зинедином Зиданом.
– Вы назвали любимым футболистом Зидана. Многие проводят параллели между Семаком и Зиданом?
– Можно провести, можно. Семак – хороший тренер. Он был центральным полузащитником. Те, кто играл в центре, смотрят на все. Кроме того, для Семака важен каждый футболист. В команде их 23, и он со всеми разговаривает одинаково. Команда чувствует характер тренера.
– Вы сказали в интервью, что Иванович – это Серхио Рамос, а Маркизио – это Пирло. Семак…
– Русский Зидан – его вполне можно так назвать, – сказал 34-летний Нобоа в интервью «Спорту день за днем».
- В составе «Зенита» Нобоа выиграл чемпионат России-2018/19.
- Семак возглавил питерский клуб перед стартом сезона.
Жена Семака написала, что они с Сергеем развелись и опять поженились. Коуч заявил, что это неправда