Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа сравнил главного тренера петербургской команды Сергея Семака с коучем «Реала» Зинедином Зиданом.

– Вы назвали любимым футболистом Зидана. Многие проводят параллели между Семаком и Зиданом?

– Можно провести, можно. Семак – хороший тренер. Он был центральным полузащитником. Те, кто играл в центре, смотрят на все. Кроме того, для Семака важен каждый футболист. В команде их 23, и он со всеми разговаривает одинаково. Команда чувствует характер тренера.

– Вы сказали в интервью, что Иванович – это Серхио Рамос, а Маркизио – это Пирло. Семак…

– Русский Зидан – его вполне можно так назвать, – сказал 34-летний Нобоа в интервью «Спорту день за днем».

В составе «Зенита» Нобоа выиграл чемпионат России-2018/19.

Семак возглавил питерский клуб перед стартом сезона.

Жена Семака написала, что они с Сергеем развелись и опять поженились. Коуч заявил, что это неправда

Качай приложение Eurosport для iOS или Android