На общем собрании Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) обсудили проект по расширению чемпионата России до 18 клубов.

По информации «Спорт-Экспресса», 15 клубов из 16 высказались положительно, с предложением не согласился только «Спартак». Также некоторые поддержавшие расширение команды высказались о финансах и инфраструктуре клубов РПЛ.

Окончание решение будет принято исполкомом Лиги.

По итогам сезона-2018/19 в ФНЛ вылетели «Анжи» и «Енисей».

Состав команд РПЛ пополнили «Сочи» и «Тамбов». «Уфа» и «Крылья Советов» в стыковых матчах отстояли право остаться в элитном дивизионе.

«Зенит» и «Локомотив» – в группе ЛЧ, ЦСКА со «Спартаком» в ЛЕ, «Анжи» вылетел. Все расклады РПЛ

Качай приложение Eurosport для iOS или Android