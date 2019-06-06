Чемпионат России расширят до 18 команд. Но спрашивать должны были не у клубов РПЛ

В чемпионате России-2020/21 будут играть 18 клубов вместо 16. Официально решение объявят после исполкома, но гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, что оно окончательное. Против высказался только « Спартак » – руководство красно-белых оказалось единственным в РПЛ, кто думает о развитии русского футбола.

В расширении очень трудно найти плюсы. Возможно, захваченные энтузиазмом чиновники хотели еще сильнее стереть линию между РПЛ и ведущими лигами Европы, где играет по 20 команд. Но никто, кроме «Спартака», не задумался о последствиях.

Голосовать должны не клубы РПЛ

«Зенит», ЦСКА и остальные радостно подмахнули за очередное предложение. Только вопрос следовало поставить ребром и вынести на голосование не среди клубов РПЛ, а среди тех, кто может потенциально ее пополнить. Готовы ли к бюджетам элитного дивизиона «Томь» и «Нижний Новгород»? «Чертаново» и «Шинник»? Соответствуют требованиям Лиги их стадионы? Или нужно вернуть «Енисей»?

«Томь»Twitter

Решать должны были не топ-клубы. Медведеву, Гинеру и Кикнадзе все равно, будут их футболисты играть 30 кругов или 34 – лишний выезд вряд ли на что-то повлияет. А для новых маленьких клубов – очень даже: «Анжи» с большим трудом искал деньги на перемещения по стране.

Клубы ФНЛ, которые поставят перед фактом, явно не выстроятся в радостную очередь на повышение. Стоит только взглянуть на список команд, которые в последние годы прекратили существование из-за долгов и нехватки финансирования: крепкий середняк «Амкар», обладатель Кубка России «Тосно». Чуть раньше расформировали «Москву» и «Сатурн», а сейчас в конвульсиях доживает последние дни «Анжи», который не сможет играть даже в ФНЛ.

Составлять календарь станет еще сложнее

Планирование календаря кажется не самой сложной процедурой для тех, кто должен этим заниматься, но в России проблемы возникают каждый год. Как правило, одни и те же – то составители календаря не в курсе, что в декабре Сибирь и Урал накрывают суровые морозы и приличный слой снега, то сюрпризом для них оказывается игра ведущих клубов в еврокубках и необходимость переносить матчи на резервные дни. Или внезапно оказывается, что в Москве в один день проходят сразу несколько матчей, и их нужно срочно разводить.

Теперь предстоит распределить 18 команд по 34 турам и учитывать еще больше тонкостей. Больше команд – больше времени: важно не попасть не только на морозы, но и на подготовку сборной к титульным турнирам.

Одно утешает – РФС и РПЛ не стали бросаться в нововведения головой вперед и взяли год отсрочки – сезон-2019/20 пройдет по прежней схеме. За этот год им предстоит многое обсудить и уточнить. В идеале – передумать.

«Спорт-Экспресс»: только «Спартак» не поддержал расширение РПЛ до 18 команд

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