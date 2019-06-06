Экс-глава РФС Виталий Мутко высказался по поводу возможной продажи Леонидом Федуном московского «Спартака».

«Спартак» сколько шел, строил, но сейчас он 10 млрд в год на стадионе и вокруг стадиона зарабатывает. Каждый год. А его все мочат. Может, он где-то и неправильно управляет, но нужно понимать – если он завтра уйдет, этот клуб пойдет в первый дивизион. Кто-то хочет купить – пусть пойдет и купит», – цитирует Мутко «Р-Спорт».

Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.

При нем красно-белые стали чемпионами в 2017 году.

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