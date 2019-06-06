Форвард ЦСКА и сборной России Федор Чалов имеет три варианта продолжения карьеры в Европе. На 21-летнего армейца претендуют «Арсенал», «Монако» и «Севилья», сообщает Sky Sports.

Ранее об интересе в Англии к Чалову сообщал известный агент Шандор Варга, который ранее сотрудничал с Арсеном Венгером. Чалов – клиент агентства Base Soccer Agency, которое представляет многих звезд АПЛ.

Контракт Чалова и ЦСКА действует еще три года.

Федор забил 15 мячей в чемпионате России-2018/19 и стал его лучшим бомбардиром.

Чалов – самый молодой топ-страйкер РПЛ за 15 лет. В 2004-м так забивали Кержаков и Сычев

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