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В первом туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Тамбовом», «Спартак» – с «Сочи»

В первом туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Тамбовом», «Спартак» – с «Сочи»
Eurosport

1 час назадОбновлено 27 мин. назад

Осталось ждать чуть больше месяца.

Стал известен календарь первого тура чемпионата России-2019/20. Проект календаря стартовых матчей выложил «Спорт-Экспресс».

«Зенит» – «Тамбов»

«Спартак» – «Сочи»

«Ростов» – «Оренбург»

«Локомотив» – «Рубин»

«Ахмат» – «Краснодар»

«Арсенал» – «Динамо»

«Крылья Советов» – ЦСКА

«Урал» – «Уфа»

Сердар Азмун, Артем Дзюба, Игорь Смольников, Кристиан Нобоа («Зенит»-2018/19)

Сердар Азмун, Артем Дзюба, Игорь Смольников, Кристиан Нобоа («Зенит»-2018/19)Getty Images

Также известно расписание на первую треть чемпионата. Самые интересные матчи:

2 тур. «Ростов» – «Спартак»

3 тур. ЦСКА – «Локомотив»

4 тур. «Зенит» – «Краснодар», «Спартак» – «Динамо»

5 тур. «Динамо» – «Зенит»

6 тур. «Спартак» – ЦСКА, «Динамо» – «Локомотив»

7 тур. «Краснодар» – «Локомотив»

8 тур. «Спартак» – «Зенит», «Локомотив» – «Ростов»

9 тур. «Зенит» – «Арсенал»

10 тур. ЦСКА – «Краснодар»

  • По проекту матчи стартового тура пройдут 14 июля.
  • Чемпионом России сезона-2018/19 стал питерский «Зенит».

Чемпионат России расширят до 18 команд. Но спрашивать должны были не у клубов РПЛ

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