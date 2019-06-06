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В первом туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Тамбовом», «Спартак» – с «Сочи»
Осталось ждать чуть больше месяца.
Стал известен календарь первого тура чемпионата России-2019/20. Проект календаря стартовых матчей выложил «Спорт-Экспресс».
«Зенит» – «Тамбов»
«Спартак» – «Сочи»
«Ростов» – «Оренбург»
«Крылья Советов» – ЦСКА
«Урал» – «Уфа»
Сердар Азмун, Артем Дзюба, Игорь Смольников, Кристиан Нобоа («Зенит»-2018/19)Getty Images
Также известно расписание на первую треть чемпионата. Самые интересные матчи:
2 тур. «Ростов» – «Спартак»
3 тур. ЦСКА – «Локомотив»
4 тур. «Зенит» – «Краснодар», «Спартак» – «Динамо»
5 тур. «Динамо» – «Зенит»
6 тур. «Спартак» – ЦСКА, «Динамо» – «Локомотив»
7 тур. «Краснодар» – «Локомотив»
8 тур. «Спартак» – «Зенит», «Локомотив» – «Ростов»
9 тур. «Зенит» – «Арсенал»
10 тур. ЦСКА – «Краснодар»
- По проекту матчи стартового тура пройдут 14 июля.
- Чемпионом России сезона-2018/19 стал питерский «Зенит».
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