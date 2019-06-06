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Kazanfirst: Бердыев останется в «Рубине» на руководящей должности

Kazanfirst: Бердыев останется в «Рубине» на руководящей должности
Eurosport

42 мин. назад

В Казани пока царит неопределенность.

Исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» назначен экс-игрок казанцев, а сейчас коуч молодежной команды Роман Шаронов.

Курбан Бердыев, который6 июня покинул пост тренера, получит должность в руководстве клуба и останется главным человеком в команде, сообщает Kazanfirst.

  • В период с 2001 по 2013 год Курбан Бекиевич выиграл с командой два чемпионата, два Суперкубка и Кубок страны.
  • Шаронов отыграл за «Рубин» 296 матчей.

Бердыев – лучший тактик РПЛ. Но «Ростов» и «Рубин» страдали только из-за него

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