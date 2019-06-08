Межсезонье – время, когда болельщики мечтают. Они представляют, как время чудесно излечит проблемы, боссы провернут нужные трансферы, команда сыграется. Словно, у тебя плохое настроение, и ты ложишься спать, чтобы утром проснуться обновленным.

Фанаты «Спартака» не исключение, но только не этим летом. Команда закончила сезон с кучей негатива, новым гендиректором, который смущает болельщиков отсутствием опыта, и Глушаковым в составе. Трансферных бомб боссы не готовят (пока рассматривают Беляева и Левашова из Тулы), Кононов, проваливший все задачи на весну, получил новый шанс, а руководство хоть и поменялось, но, похоже, осталось прежним.

Казалось, поводов для светлого будущего нет, но вдруг герой спартаковских трибун Куинси Промес дал народу стимул помечтать. Фанатский инстаграм красно-белых запостил фотографию голландца с вопросом: «Верите, что еще вернется?» В комменты неожиданно влетел Промес – с утвердительным ответом. Позже на запись Куинси ответили Джикия и Зобнин: «Ждем тебя домой, братуха».

И это не первый случай, когда форвард комментировал новости о возможном возвращении. В мае голландец оставил эмодзи под записью журналиста Егорова о ностальгии по Промесу.

Ниже – доводы, почему трансфер Куинси вполне реален, и только Братуха спасет «Спартак» от смерти в следующем сезоне.

Промес уже тащил красно-белых

«Спартак» – самая обсуждаемая команда РПЛ. Фанаты оставляют тонны комментариев, а журналисты пишут даже про смену врачей, увольнение водителя автобуса и лайки капитана в инстаграме. Вокруг команды всегда негативный фон, который только усиливается после непопулярных решений Федуна. Самые горячие – продажа Промеса и увольнение Карреры.

Если с первым все понятно – клубу нужны были деньги на поддержание ФФП – то уход итальянца испортил команде сезон. Не потому, что «Спартак» заиграл хуже – просто фанаты боготворят Массимо. Неудивительно, что Кононов оказался под страшным прессом и получал по затылку даже после побед.

Например, после назначения Олег Георгиевич набрал больше очков, чем Каррера и Рианчо – 30 баллов за 16 игр против 19 за 14. Этот показатель совсем немного уступает «Зениту»: чемпион за аналогичный отрезок наковырял 33 очка. 31 балл набрал проведший атомную весну «Локомотив». Кононов выступил на уровне всеми любимого «Краснодара» и обогнал ЦСКА даже с учетом поражения в дерби (28).

Три очка от чемпиона – неплохой результат, учитывая, что после 14 игр Каррера и Риано летели Питеру 12 баллов.

При чем тут Промес? При том, что у Массимо он был, а Кононов работает с Ломовицким, Мелкадзе и Ташаевым, которые втроем настреляли 0+2 в этой РПЛ. Ниже – таблица ключевых действий Куинси за три сезона. В ней учитываются только гол и ассисты, которые стали ключевыми в матче и принесли результат.

Сезон-2014/15 Сезон-2015/16 Сезон-2016/17 Матчи, в которых голы или асиссты Промеса стали решающими 4 8 7 Очки, которые Промес принес в этих матчах 7 15 12

С учетом этих очков «Спартак» существенно подправлял турнирное положение. Например, в сезоне-2014/15 без ключевых голов Промеса из таблицы выше красно-белые финишировали бы не шестыми, а десятыми. В сезоне-2015/16 – вновь десятыми, а не пятыми, в сезоне-2016/17 – четвертыми, а не первыми.

«Спартак» точно не стал бы чемпионом без Промеса – даже в золотом сезоне красно-белые не всегда летали по полю. Например, в 2016-м «Ахмат» возил москвичей (16:6 по ударам), но уступил. В этом сезоне красно-белые тоже победили в Грозном при невнятной игре, но Кононова критиковали, а Карреру хвалили. В чемпионском сезоне «Спартак» только за счет пенальти обыграл дома «Томь», которая доигрывала сезон дублерами. Сейчас Олегу Георгиевичу свистят за аналогичные победы на «Уфой» и «Крыльями».

В сезоне-2016/17 таких игр у «Спартака» было предостаточно, но позитивный настрой фанатов и журналистов все исправил. Во многом благодаря Промесу, который в одиночку спасал матчи: например, голы и ассисты «Зениту» и «Оренбургу» на последних минутах.

Куинси Промес («Спартак»)Getty Images

«Спартак» мог компенсировать отсутствие Куинси лишь покупкой новой звезды или сплоченностью. Денег на замену у Федуна не нашлось, а командная игра осталась на том же уровне – только без Промеса ее качество бросается в глаза, потому что сейчас на «Открытие» нет игрока, способного на индивидуальное чудо.

У Куинси есть мотивация на РПЛ

Почти в каждом интервью голландец говорил о желании выиграть со «Спартаком» титул – он даже пообещал, что не покинет Москву без кубка. Промес сдержал обещание во многом благодаря усердной работе. Он всегда был в потрясающей физической форме и выкладывал видео из отпуска, где он не нежится на пляже, а работает в тренажерке.

Еще Куинси никогда не скрывал желания сыграть в топовом чемпионате. Обещание про титул доказывают его лояльность, а слова о будущем клубе – искренность. Он не плел фанатам сказки про то, что останется в Москве навечно, а качественно выполнял работу и заслужил повышение. Болельщики тепло восприняли его отъезд и проводили кумира словами: «Заслужил и перерос «Спартак».

Любой, кто свалил из РПЛ в Примеру, с удовольствием забудет поездки в Уфу, Оренбург и Хабаровск. Но для Промеса это ностальгия: там он был лучшим, придумал фирменный жест с маской, был главной звездой РПЛ и влюбил армию фанатов. А его комментарии в инстаграме лишь доказывают, что он скучает по тем временам. Человек, который не хочет играть в России, никогда бы не ответил «да» на предложение вернуться.

Промес простаивает в «Севилье»

Голландец переезжал в Примеру с рвением рубиться с «Барсой», «Реалом» и «Атлетико». Но в одной игре с каталонцами он даже не вышел на поле, с «Мадридом» в сумме отбегал 44 минуты, с «Атлетико» – 12. Это не те цифры, на которые рассчитывал Промес. Плюс «Севилья» второй сезон подряд осталась без ЛЧ.

В Москве он был безоговорочным лидером, а в Андалусии оказался одним из вариантов а атаке. Тренеры даже стали использовать его на краю обороны. Голландец старался и выполнял огромный объем работы, но явно не кайфовал, как в «Спартаке», где от него ждали рывков, натмегов и классных банок. Даже в первом сезоне в непонятной и холодной России Куинси настрелял 13+3, в теплой и техничной Примере – 2+4.

Голландец хочет творить, убегать, забивать, взрывать стадион, вскидывать и ловить маску. Ничего этого в «Севилье» у него нет. А именно такой герой нужен нынешнему разбитому «Спартаку». Тот, кто вернет зрителей на трибуны, опять прикроет проблемы в игре и подарить команде десяток дополнительных очков.

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