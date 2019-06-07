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Игрок «Черноморца» признался, что его команда получила взятку. Но пока неясно, кто был заказчиком

Игрок «Черноморца» признался, что его команда получила взятку. Но пока неясно, кто был заказчиком
Тимофей Яценко

1 час назад

В русском футболе наконец-то намечается прецедент по раскрытию договорного матча.

История с матчем 27-го тура ПФЛ «Чайка» – «Черноморец» (3:1), который, возможно, носил договорной характер, приобрела новый скандальный оборот. Все подробности – в разборе Eurosport.ru.

Что случилось?

13 мая футбольный клуб «Чайка» при странных обстоятельствах обыграл «Черноморец»: второй гол в ворота гостей был забит при явном попустительстве со стороны защитника Ивана Юдина. После игры гендиректор «Урожая» (команды, которая сражалась с «Чайкой» за выход в ФНЛ) Дмитрий Градиленко выразил подозрения, что Юдин ошибся не просто так – возможно, матч носил договорной характер.

«Чайка» – «Черноморец». Гости, которые не пропустили в последних четырех матчах ни одного мяча, неожиданно разучились играть строго в обороне. Посмотрите и оставьте комментарий», – написал Градиленко в инстаграме.

Что было дальше?

Сегодня, 7 июня, глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц озвучил следующее: «Решение такое по Градиленко. За оказание воздействия на официальное лицо клуба (главного тренера Дышекова) с целью влияния на результат матча запретить генеральному директору Градиленко осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение одного года.

За оказание воздействия на игроков «Черноморца» с целью влияния на результат запретить главному тренеру «Черноморца» Дышекову осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение одного года. Что касается игроков, по данной же статье Резникову, Юдину и Пуляеву (все – «Черноморец») запретить осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение трех лет. Результат матча мы не аннулируем – этот вопрос приостановлен, так как проверка продолжается. Пока мы приняли решение только по официальным лицам клуба и футболистам».

Запутались? Неудивительно. Объясняем, что случилось: по всей видимости, КДК заподозрил Градиленко и «Урожай» в том, что они пытались повлиять на игроков «Черноморца» и дополнительно смотивировать их на матч с «Чайкой». В итоге некоторые футболисты из Новороссийска действительно провели очень странную игру, но с обратным эффектом: наошибались и подарили сопернику легкую победу. Возможно, «Чайка» просто сыграла на опережение и смотивировала «Черноморец» сильнее, чем «Урожай» (здесь мы ничего не утверждаем).

Игрок «Черноморца» подтвердил, что игроки брали деньги

7 июня «Спорт-Экспресс» опубликовал аудиозапись, утверждая, что голос принадлежит одному из футболистов «Черноморца». Приводим ее расшифровку: «Тут такой цирк. После игры мы начали все *********** [наезжать], **** [чего] вы сдаете, это, всех разняли. А потом пацаны начали общаться и говорят: *** [эй], че вы начинаете заводиться, мы бы все попилили, мы просто не хотели всем говорить, чтобы не было так палевно, а то вы бы улыбались после игры, и нас бы спалили.

Вот такой ****** [фигней] начали заниматься. Типа и тренер такой... тоже был бы тренер нормальный... У нас один чудак подбежал во время игры к тренеру: *** [эй], меняй этого заща, ты не видишь что ли? А этот такой: не-не, все нормально. Мы вот думаем, просто знаешь, и тренер в деле. Защ и вратарь, скорее всего. Кто-то палится, кто-то нет. Два заща откровенно сказали: все спокойно, мы вам всем переведем, все нормально будет, не переживайте».

Таким образом, у нас есть неоспоримые свидетельства, что некоторые футболисты «Черноморца» и тренер получили на счет деньги, но не сообщили об этом остальным игрокам. Кто стоит за переводом суммы, пока неизвестно – но уже довольно очевидно, что отстранением Градиленко, Дышекова, Резникова, Юдина и Пуляева дело не ограничится.

  • В ФНЛ из Зоны «Юг» ПФЛ вышла «Чайка» – команда из села Песчанокопское опередила «Урожай на 3 очка.
  • «Урожай» – клуб, созданный на руинах обанкротившейся «Кубани».

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Канал Тимофея Яценко в телеграме, есть где есть любопытная история про «Чайку»

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