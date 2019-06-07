Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поддержал идею продажи пива на спортивных стадионах.

«Из опыта, который у нас есть на арене «Ледовый», где с 2000 года не было ни одного инцидента, связанного с пивом, мы поддерживаем, если пиво с хорошей едой и с хорошим размещением будет на стадионах. Это сделает просмотр матча еще более приятным.

У нас хороший диалог с фанатами, так что уверен, что никаких конфликтов не будет. Я выступаю, чтобы было больше хорошего и вкусного пива», – приводит слова Медведева 78.ru.

Медведев занял главную руководящую должность в «Зените» в нынешнем, 2019 году.

С 2008 по 2014 гг. Медведев руководил Континентальной хоккейной лигой.

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