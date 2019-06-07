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«Спорт-Экспресс»: «Зенит» хочет досрочно расторгнуть контракт с Маркизио за 1,5 млн евро
В одном моменте Клаудио повел себя непрофессионально.
«Зенит» намерен досрочно расторгнуть контракт с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио.
По информации «СЭ», в качестве компенсации клуб предложит 33-летнему футболисту сумму, равную половине его зарплаты до июня 2020 года – именно на этот срок заключен его контракт. Если Маркизио согласится, то получит примерно 1,5 миллиона евро.
Источник сообщает, что руководство «Зенита» недовольно поведением Маркизио после полученной травмы – он не следовал рекомендациям клубных врачей в период восстановления.
- Маркизио перешел в «Зенит» из «Ювентуса» в качестве свободного агента.
- Он провел в составе петербургского клуба 15 матчей и забил два мяча.
- В декабре 2018 года игрок получил травму и больше не выходил на поле.
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