«Зенит» намерен досрочно расторгнуть контракт с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио.

По информации «СЭ», в качестве компенсации клуб предложит 33-летнему футболисту сумму, равную половине его зарплаты до июня 2020 года – именно на этот срок заключен его контракт. Если Маркизио согласится, то получит примерно 1,5 миллиона евро.

Источник сообщает, что руководство «Зенита» недовольно поведением Маркизио после полученной травмы – он не следовал рекомендациям клубных врачей в период восстановления.

Маркизио перешел в «Зенит» из «Ювентуса» в качестве свободного агента.

Он провел в составе петербургского клуба 15 матчей и забил два мяча.

В декабре 2018 года игрок получил травму и больше не выходил на поле.

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