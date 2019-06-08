Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о бывших одноклубниках и отношениях с фанатами.

Об Анюкове

– Как полагаете, почему из вашей дружной компании лишь Анюков дожил в «Зените» до сезона-2018/19?

– Потому что он – Анюков!

– Что такого в характере?

– Более спокойный. Умеет себя сдержать, промолчать лишний раз… Некоторые специалисты еще три года назад думали, что Анюков спекся. А он, как видите, в порядке. Семак понимает, что Саша может, а что – нет. Так и выстраивает игру. Не просит скользить по бровке туда-сюда. Достаточно закрывать надежно свою зону. Своим присутствием Анюков придает уверенности команде.

О Денисове

– За долгую жизнь в футболе кто вас поражал порядочностью?

– Порядочнее Денисова я человека не знаю. Во всех спорных ситуациях, о которых столько писалось, он говорил правду. Ничего не придумывал. Удивительный боец – выходил на игру с температурой 38. Все время бился за команду, мог повести ее за собой. На свои деньги восстановил церковь, построил воскресную школу под Питером…

– Мы в курсе. А еще знаем, что спроектировал вам коттедж.

– Да, сильно помог. Сначала вместе с архитектором себе дом разработал, выстроил – и за мой взялся. – Нарисовал? – Мы вдвоем сидели, рисовали. Потом контролировали стройку. Получилось отлично! Денисов – замечательный человек! А если у кого-то другое мнение про Гарика образовалось, пусть они со своим мнением и живут.

Игорь ДенисовGetty Images

О переходе из «Спартака» в «Зенит»

– Охранник, которого приставил к вам «Зенит», хоть раз понадобился?

– Нет. Фактически он выполнял функции шофера. Несколько месяцев возил меня из дома на тренировки и назад. В кино или ресторан выбирался без него, там уже друзья сопровождали. На всякий случай. Инцидентов не было. Может, кто-нибудь и хотел что-то гадкое крикнуть, но понимал – прилетит ответка. Это на фанатской трибуне все смелые. Один заорал, остальные подхватили, и понеслось. А в городе, где нет толпы, люди адекватнее.

– Но не всегда же на улице друзья были рядом?

– Послушайте, я не Соловчук, водитель Ушаковой. Это он в одиночку против семерых вышел, еще и матом их крыл. Я, во-первых, умнее, во-вторых, не такой здоровый. Если вижу сомнительную компанию, просто не пойду в ту сторону. Мне не лень крюк сделать.

– В тот период в Питере на стенах домов царапали: «Быстров – свинья!» А на пруду перед базой в Удельной запустили маленький плот со свиной головой. Вы это видели?

– Плот – нет. Свиную голову видел. Да чего только не было! «Быстров – сдохни!», другие надписи. Сжигали футболки с моей фамилией. А перед матчем с «Ростовом», когда с командой на автобусе подъезжали к «Петровскому», заметили на арке повешенную куклу в спартаковской майке. Намек понятен.

– Это удручало? Или заводило?

– Да не мыслю я такими категориями! Я – профессионал, в каждой игре должен приносить максимальную пользу клубу. Постаравшись абстрагироваться от внешних факторов. Вот и все.

Быстров начал карьеру в «Зените», в 2005 году перешел в «Спартак» и спустя четыре года вернулся в Петербург.

Сейчас 35-летний Владимир работает экспертом на телевидении.

Год назад Денисов привел «Локо» к чемпионству. Но его завершение карьеры никто не заметил

Качай приложение Eurosport для iOS или Android