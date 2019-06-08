Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о поддержке фанатов московского клуба после отставки.

«Я чувствую поддержку и любовь болельщиков «Спартака», даже находясь здесь, в Италии. Они пишут мне в инстаграме, присылают сообщения. Их поддержка, безусловно, колоссальная. Я очень благодарен им за это. Мне очень приятно, что мы сумели добиться чемпионства и войти в историю. Я стал частью этого великого события.

Я бы посоветовал фанатам сплотиться вокруг команды. Чтобы они являли собой единый дружный коллектив. Чтобы они болели за «Спартак», – сказал 55-летний Каррера в интервью YouTube-каналу «Мы к вам приедем».

Каррера стал тренером «Спартака» в сезоне-2016/17 и привел команду к чемпионству.

Руководство клуба отправило итальянца в отставку в октябре 2018-го.

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