Президент РФС Александр Дюков оценил вердикт КДК РФС по матчу зоны «Юг» ПФЛ между «Чайкой» и «Черноморцем».

«Мы удовлетворены решением КДК, который проанализировал ситуацию, но наше расследование еще не закончено. РФС продолжит изучать факты об этом матче и собирать доказательства вины в отношении лиц, также причастных к случившемуся. Насколько я знаю, продолжается проверка и по линии МВД.

Мы готовим поправки в регламент, чтобы у нас была возможность усилить ответственность за попытки влиять на результат. Кроме того, в РФС будет создана специальная служба, которая будет заниматься профилактикой, мониторингом и пресечением противоправного влияния на результаты матчей», – цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

По итогам расследования отстранены тренер «Черноморца» Хазрет Дышеков и три футболиста – Иван Юдин, Анатолий Пуляев и Станислав Резников.

Также отстранили гендиректора «Урожая» Дмитрия Градиленко.

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