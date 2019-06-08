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Дюков: «В РФС будет создана служба для пресечения противоправного влияния на результаты матчей»

Дюков: «В РФС будет создана служба для пресечения противоправного влияния на результаты матчей»
Eurosport

28 мин. назад

Все из-за «Чайки» и «Черноморца».

Президент РФС Александр Дюков оценил вердикт КДК РФС по матчу зоны «Юг» ПФЛ между «Чайкой» и «Черноморцем».

«Мы удовлетворены решением КДК, который проанализировал ситуацию, но наше расследование еще не закончено. РФС продолжит изучать факты об этом матче и собирать доказательства вины в отношении лиц, также причастных к случившемуся. Насколько я знаю, продолжается проверка и по линии МВД.

Мы готовим поправки в регламент, чтобы у нас была возможность усилить ответственность за попытки влиять на результат. Кроме того, в РФС будет создана специальная служба, которая будет заниматься профилактикой, мониторингом и пресечением противоправного влияния на результаты матчей», – цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

  • По итогам расследования отстранены тренер «Черноморца» Хазрет Дышеков и три футболиста – Иван Юдин, Анатолий Пуляев и Станислав Резников.
  • Также отстранили гендиректора «Урожая» Дмитрия Градиленко.

Игрок «Черноморца» признался, что его команда получила взятку. Но пока неясно, кто был заказчиком

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