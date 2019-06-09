Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев с высокой долей вероятности продолжит карьеру за границей, но не в Европе.

Мексиканский «Тигрес» очень близок к соглашению с 28-летним футболистом, чей контракт с армейцами истекает 1 июля, сообщает El Universal. В этом случае Дзагоев станет первым российский игроком в мексиканском чемпионате.

Дзагоев продолжает восстановление после очередного разрыва крестообразной связки.

В чемпионате России-2018/19 Алан провел семь матчей и отдал одну голевую передачу.

Дзагоев должен остаться в ЦСКА даже на низких условиях. Гончаренко сделает его сильнее

Качай приложение Eurosport для iOS или Android