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El Universal: Дзагоев близок к переходу в мексиканский «Тигрес»
Очень неожиданный вариант.
Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев с высокой долей вероятности продолжит карьеру за границей, но не в Европе.
Мексиканский «Тигрес» очень близок к соглашению с 28-летним футболистом, чей контракт с армейцами истекает 1 июля, сообщает El Universal. В этом случае Дзагоев станет первым российский игроком в мексиканском чемпионате.
- Дзагоев продолжает восстановление после очередного разрыва крестообразной связки.
- В чемпионате России-2018/19 Алан провел семь матчей и отдал одну голевую передачу.
Дзагоев должен остаться в ЦСКА даже на низких условиях. Гончаренко сделает его сильнее
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