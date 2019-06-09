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El Universal: Дзагоев близок к переходу в мексиканский «Тигрес»

El Universal: Дзагоев близок к переходу в мексиканский «Тигрес»
Eurosport

1 час назад

Очень неожиданный вариант.

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев с высокой долей вероятности продолжит карьеру за границей, но не в Европе.

Мексиканский «Тигрес» очень близок к соглашению с 28-летним футболистом, чей контракт с армейцами истекает 1 июля, сообщает El Universal. В этом случае Дзагоев станет первым российский игроком в мексиканском чемпионате.

  • Дзагоев продолжает восстановление после очередного разрыва крестообразной связки.
  • В чемпионате России-2018/19 Алан провел семь матчей и отдал одну голевую передачу.

Дзагоев должен остаться в ЦСКА даже на низких условиях. Гончаренко сделает его сильнее

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