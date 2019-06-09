Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о возможном трансфере нападающего Федора Чалова в Европу.

«Смотря куда ехать. Это вполне нормальное и правильное желание в любом возрасте. Совсем неправильно не думать об этом после 20 лет. Если будет гарантия игрового времени – возможно, стоит попробовать. Но большие клубы таких гарантий не дают. Если такой заинтересованности нет, моя рекомендация – не уезжать пока. Рановато.

Феде надо давать информацию дозированно. С ним нужно вести беседы, но обязательно делать скидку на то, что Чалов и самоанализом, самобичеванием много занимается. Если ты усиливаешь его сомнения или вбрасываешь дополнительную информацию, с которой он не может справиться – это не идет на пользу.

Он и сам на себя сильно давит, а ведь у него еще есть брат-футболист, родители, которые дают советы, агент. Это с Бекао можно говорить бесконечно, с Влашичем, Сигурдссоном, а с Чаловым следует быть осторожным в словах и помнить: у него компьютер в голове», – приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

Чалов с 15 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2018/19.

Ранее сообщалось, что Федором интересуются лондонский «Арсенал», «Монако» и «Севилья».

Чалов – самый молодой топ-страйкер РПЛ за 15 лет. В 2004-м так забивали Кержаков и Сычев

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