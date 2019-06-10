Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о знакомстве с коучем «Спартака» Олегом Кононовым в бытность их выступлений за БАТЭ.

«Президент Капский с тренером Пунтусом решили, что БАТЭ необходимы опытные футболисты. Олег пришел действующим игроком, одно время тренировался с травмой ахилла и честно пытался помочь команде. Пунтус подошел к нам с Жевновым: «У вас же найдется в квартире место еще для одного человека?» Конечно, найдется, какие вопросы. Олег и подселился к нам.

Уживались абсолютно нормально. Нам с Юрой по 20 лет было, хотелось все успеть – девочки, дискотеки. А Олег намного старше, уже взрослый, степенный мужчина. Супчик варил. Для нас это было хорошее подспорье. Так и жили втроем в съемной двушке, пока как-то раз утром Кононов не объявил: «Заканчиваю с футболом. Сейчас пойду и объявлю Пунтусу и Капскому, что больше не могу и не хочу. Нет здоровья».

Когда Кононов работал на Украине, с улыбкой вспоминали этот эпизод жизни. Сейчас плотного общения нет: специально не созваниваемся, игры не обсуждаем. По сути, только на матчах перекидываемся парой фраз. Но если где-нибудь встретимся, не сомневаюсь, тепло поговорим», – цитирует Гончаренко «Чемпионат».

Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года.

Кононов до «Спартака» работал в России с «Краснодаром», «Ахматом» и тульским «Арсеналом».

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