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«Не фэйр-плей». Смолов поддержал журналиста Голунова

«Не фэйр-плей». Смолов поддержал журналиста Голунова
Eurosport

30 мин. назад

К уголовному делу есть много вопросов.

Форвард «Локомотива» и сборной России Федор Смолов поддержал журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.

«Не фэйр-плей», – написал Смолов в сторис инстаграма.

  • Голунова задержали в центре Москвы, по его версии, наркотики ему подбросили.
  • Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест.
  • Дело вызвало большой общественный резонанс, 10 июня три ведущие общественно-политические газеты «РБК», «Коммерсант» и «Ведомости» вышли с единой передовицей в поддержку Голунова.
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