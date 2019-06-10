«Не фэйр-плей». Смолов поддержал журналиста Голунова
К уголовному делу есть много вопросов.
Форвард «Локомотива» и сборной России Федор Смолов поддержал журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.
«Не фэйр-плей», – написал Смолов в сторис инстаграма.
- Голунова задержали в центре Москвы, по его версии, наркотики ему подбросили.
- Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест.
- Дело вызвало большой общественный резонанс, 10 июня три ведущие общественно-политические газеты «РБК», «Коммерсант» и «Ведомости» вышли с единой передовицей в поддержку Голунова.
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