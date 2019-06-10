Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»
Защитник с паспортом никогда не помешает.
Полузащитник «Рубина» и сборной России Руслан Камболов перешел в «Краснодар». Футболист уже прошел медицинское обследование и подписал контракт, рассчитанный до лета 2021 года.
- Камболов перешел в «Рубин» в 2014 году и отыграл за казанцев 129 матчей. В РПЛ-2018/19 на его счету 27 игр.
- За сборную России он провел шесть матчей. Руслан вошел в расширенный состав сборной России на ЧМ-2018, но в итоговую заявку не попал.
- Сумма сделки не раскрывается, Transfermarkt оценивает Камболова в 3 млн евро.
Гончаренко: «Жили с Кононовым втроем в съемной двушке, он супчик варил»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте