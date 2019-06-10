Getty Images

Риксен уточнил, что не собирается подвергать себя эвтаназии

Риксен уточнил, что не собирается подвергать себя эвтаназии
Eurosport

1 час назад

Обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» решил сражаться до конца.

Бывший футболист «Зенита» и «Рейнджерс» Фернандо Риксен опроверг домыслы, что 28 июня подвергнет себя эвтаназии во время финальной встречи с поклонниками.

«Я бы хотел подчеркнуть, что 28 июня я последний раз появлюсь на публике. Другими словами, у меня нет намерения сделать этот день своим последним днем.

Я продолжу сражаться, просто оставшаяся часть сражения пройдет вне света камер», – заявил Риксен.

  • Ранее стало известно, что Фернандо организует «последнюю встречу» в гостинице Goglasgow Urban Hotel. Входные билеты на мероприятие стоят 70 фунтов.
  • Риксен страдает от неизлечимой болезни – бокового амиотрофического склероза. Данным недугом страдал великий физик-теоретик Стивен Хокинг.

«Я здесь до конца жизни». Болезнь убивает Риксена, но он не сдается

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте