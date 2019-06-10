Бывший футболист «Зенита» и «Рейнджерс» Фернандо Риксен опроверг домыслы, что 28 июня подвергнет себя эвтаназии во время финальной встречи с поклонниками.

«Я бы хотел подчеркнуть, что 28 июня я последний раз появлюсь на публике. Другими словами, у меня нет намерения сделать этот день своим последним днем.

Я продолжу сражаться, просто оставшаяся часть сражения пройдет вне света камер», – заявил Риксен.

Ранее стало известно, что Фернандо организует «последнюю встречу» в гостинице Goglasgow Urban Hotel. Входные билеты на мероприятие стоят 70 фунтов.

Риксен страдает от неизлечимой болезни – бокового амиотрофического склероза. Данным недугом страдал великий физик-теоретик Стивен Хокинг.

«Я здесь до конца жизни». Болезнь убивает Риксена, но он не сдается

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