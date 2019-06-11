Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выразил поддержку бывшему полузащитнику команды Фернандо Риксену.

«Конечно, Риксен – один из самых самобытных, самых самоотверженных, самых стойких, самых эмоциональных игроков, которые выступали в «Зените». Он был бескомпромиссным, самоотверженным, бесстрашным. Конечно, это страшная трагедия, что он столкнулся с болезнью, с которой очень тяжело бороться.

Он мужественно борется, поэтому хочу пожелать ему, чтобы он не сдавался. Мы помним о нем, любим его. Вся наша армия болельщиков на его стороне», – приводит слова Медведева «Р-Спорт».

Риксен борется с неизлечимой болезнью – боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

Единственные известные больные, которым диагностировали БАС и чье состояние со временем стабилизировалось, – это физик-теоретик Стивен Хокинг и гитарист-виртуоз Джейсон Беккер.

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